Флорида пересчитывает голоса. По итогам промежуточных выборов в конгресс США, разрыв между кандидатами на посты губернатора и сенатора составил менее 0,5%. А, по законам штата, это обязывает власти провести при помощи специального оборудования автоматический пересчет голосов.

В борьбе за губернаторский пост республиканец Рон ДеСантис набрал всего на 33 тысячи голосов больше, чем его соперник. Но от победы он отказываться не собирается: "Результаты голосования ясные и четкие. Такими они были и при первом подсчете в ночь после выборов. Я горжусь тем, что жители Флориды доверили мне пост губернатора".