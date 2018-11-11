На востоке Украины проходят выборы глав и парламентов самопровозглашённых республик. Киев и западные страны не признают их и называют прямым нарушением Минских договорённостей об урегулировании ситуации в Донбассе.
Самопровозглашённые выборы
Самопровозглашённые выборы
В Донецке, Луганске и Москве заявляют, что происходящее формально не противоречит Минску, поскольку подписанные в белорусской столице документы регулируют только муниципальные выборы — и в свою очередь обвиняют Киев в блокировании политического урегулирования, что и привело к необходимости организовать волеизъявление.
«Эти выборы не противоречат Минским соглашениям. У нас свободная республика, у нас свободная страна, мы живём по нашим законам, и согласно нашему основному закону — конституции Луганской народной республики — у нас должны пройти выборы», — заявил и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник.
Украинский МИД выразил категорический протест, обвинив в организации происходящего Россию, и подчеркнули, что результаты голосования не будут иметь никакого законного значения.
Представители Киева потребовали организовать экстренную встречу контактной группы по урегулированию на Донбассе.
Президент Украины Пётр Порошенко призвал живущих на востоке страны сограждан не участвовать в голосовании:
«Эти выборы не будут признаны никем. Они не подпадают под стандарты украинского законодательства. Они проводятся под дулами российских автоматов на оккупированной территории. Они категорически неприемлемы, безопасные условия не созданы».
При этом в Кремле пока не отвечают на вопрос о том, признает ли Москва результаты выборов в самопровозглашённых республиках.