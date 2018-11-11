Самопровозглашённые выборы

На востоке Украины проходят выборы глав и парламентов самопровозглашённых республик. Киев и западные страны не признают их и называют прямым нарушением Минских договорённостей об урегулировании ситуации в Донбассе.

В Донецке, Луганске и Москве заявляют, что происходящее формально не противоречит Минску, поскольку подписанные в белорусской столице документы регулируют только муниципальные выборы — и в свою очередь обвиняют Киев в блокировании политического урегулирования, что и привело к необходимости организовать волеизъявление.

«Эти выборы не противоречат Минским соглашениям. У нас свободная республика, у нас свободная страна, мы живём по нашим законам, и согласно нашему основному закону — конституции Луганской народной республики — у нас должны пройти выборы», — заявил и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник.