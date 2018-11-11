До 25 человек возросло число жертв лесных пожаров в Калифорнии. Ещё 35 считаются пропавшими без вести.
Калифорния: растёт число жертв лесных пожаров
Калифорния: растёт число жертв лесных пожаров
Более 150 тысяч местных жителей вынуждены покинуть свои дома. Власти опасаются, что дело может закончиться эвакуацией миллионов человек: огонь угрожает Лос-Анджелесу и знаменитому курорту Малибу.
Пожарные докладывают, что пока сумели взять под контроль лишь 10% площади возгорания, и заявляют, что в ближайшие несколько дней ситуация заметно не улучшится. Пламя наступает на штат с двух сторон — с севера и с юга.
Нынешнее стихийное бедствие называют крупнейшим в истории Калифорнии. Выгорают целые населённые пункты, включая курортные городки и виллы звёзд Голливуда.
В трёх округах штата действует чрезвычайное положение.