Новые ограничения в отношении мигрантов в США. Президент Дональд Трамп подписал документ, который временно запрещает просить убежища нелегалам, попадающим в страну через границу с Мексикой. В настоящий момент именно сюда движется многотысячный "караван мигрантов" из Гондураса.
Трамп отказывает в убежище
Трамп отказывает в убежище
"Я только что подписал очень важное постановление о предоставлении убежища. Люди могут въезжать в страну, но - только через контрольно-пропускные пункты. Это очень важно. Нам нужны голоса демократов, чтобы принять новый закон о массовой миграции. Мы пытаемся не пустить мигрантов в страну, но они продолжают пребывать. Нам нужна стена на границе, мы уже ее строим. Необходимо это делать быстро", - заявил Трамп.
В то же время, противники антимиграционной политики главы Белого дома уже назвали приказ незаконным.
"В настоящий момент юристы изучают документ. Он довольно длинный. Необходимо его как следует проанализировать, чтобы подготовить достойный ответ. Надеюсь, это произойдет очень скоро", - представитель УВКБ Бабар Балоч.
По заявлению Американского союза защиты гражданских свобод, приказ Трампа противоречит закону, согласно которому просить убежища в США может любой - вне зависимости от того, как он попал на территорию страны. Однако ограничения уже вступают в силу и будут действовать как минимум три месяца.
Ежегодно убежища в стране просят около 70 тысяч нелегалов.