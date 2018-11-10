Мэра Рима оправдали по делу, по которому ей грозил тюремный срок

Суд в Риме оправдал мэра столицы Вирджинию Раджи по делу о даче ложных показаний. Прокуратура запрашивала для главы городской администрации десять месяцев тюрьмы. По версии следствия, Раджи направила заведомо ложные данные о найме на работу одного из высокопоставленных чиновников мэрии. Сама она все обвинения отвергала.