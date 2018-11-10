Суд в Риме оправдал мэра столицы Вирджинию Раджи по делу о даче ложных показаний. Прокуратура запрашивала для главы городской администрации десять месяцев тюрьмы. По версии следствия, Раджи направила заведомо ложные данные о найме на работу одного из высокопоставленных чиновников мэрии. Сама она все обвинения отвергала.
Мэра Рима оправдали по делу, по которому ей грозил тюремный срок
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Мэра Рима оправдали по делу, по которому ей грозил тюремный срок
Дело Раджи называли опасным для правящей коалиции скандалом. На пост мэра её выдвигало «Движение пяти звёзд» и политик одержала первую для партии весомую победу как раз под лозунгами борьбы с коррупцией.
Если бы Раджи была признана виновной, то, в соответствии с этическим кодексом «Движения пяти звёзд», она должна была бы подать в отставку.