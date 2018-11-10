В Португалии из-за угрозы эрозии хотят снести деревню, жители против

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Жители прибрежных районов Португалии протестуют из-за планов по массовому сносу домов. Чиновники говорят, что это необходимо для защиты от наступления моря.

Жители приморской деревни Парамос на севере Португалии грозят массовыми протестами в надежде спасти свои дома. Дело в том, что агентство по вопросам окружающей среды постановило снести фактически все строения из-за эрозии, которая усугубляется климатическими изменениями. Чиновники опасаются, что возникнет угроза для жизни людей, местные жители не согласны: