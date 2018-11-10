Жители прибрежных районов Португалии протестуют из-за планов по массовому сносу домов. Чиновники говорят, что это необходимо для защиты от наступления моря.
В Португалии из-за угрозы эрозии хотят снести деревню, жители против
В Португалии из-за угрозы эрозии хотят снести деревню, жители против
Жители приморской деревни Парамос на севере Португалии грозят массовыми протестами в надежде спасти свои дома. Дело в том, что агентство по вопросам окружающей среды постановило снести фактически все строения из-за эрозии, которая усугубляется климатическими изменениями. Чиновники опасаются, что возникнет угроза для жизни людей, местные жители не согласны:
— Я думаю, это абсурд. У нас никогда не было проблем, серьёзных проблем с морем. Да, брызги с моря долетают до часовни, но ничего серьёзного не происходит.
— Море никому не вредит. Я не боюсь моря, я боюсь потерять свой дом и всё своё имущество. Ведь в моём возрасте невозможно всё восстановить. Я не уеду, даже если они попытаются заставить меня силой.
Пинто Морейра, мэр города Эшпинью, к которому относится Парамос, также считает, что предложенный снос домов — это не лучшее решение для защиты жителей деревни от береговой эрозии:
«Мы думаем, что инвестиции в укрепление берегов, новые технологии защиты от эрозии, установка защитных сооружений в море при сохранении деревни позволит людям лучше подготовиться к ударам стихии и остановит наступление моря».
Материалы государственного плана межевания прибрежных территорий свидетельствуют об угрозе сноса ещё многих домов и сооружений в приморской зоне протяженностью более 120 километров от Каминьи до Эшпиньу. Это касается не только маленьких деревушек, но и города Порту.
В списках зданий, которые могут снести из-за угрозы эрозии, оказался комплекс, построенный в рамках подготовки Порту к принятию титула Культурной столицы Европы в 2001 г. Это проект известного архитектора из Каталонии Клары Сола-Моралес. На строительство потратили 7,5 миллионов евро.
Как передаёт корреспондент Euronews Филипа Суарш, «это лишь одна из мер, предусмотренных португальским Планом межевания прибрежных территорий. В ближайшие десять лет правительство намерено потратить почти полмиллиарда евро, чтобы сократить риски береговой эрозии и уменьшить угрозу, которую несут изменения климата».