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Иордания

Туристы бегут из Петры

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Туристы бегут из Петры

Туристы бегут из Петры
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Жертвами селей и наводнений в Иордании стали как минимум восемь человек, в том числе один ребенок. Мощные ливни обрушились на провинции Мадаба и Маан в пятницу. В городе Акаба на Красном море объявлено чрезвычайное положение.

Перекрыта автострада, ведущая из Аммана на юг страны. Закрыты школы и университеты.

Туристы бегут из Петры. Власти эвакуировали из древнего города более 3700 человек. В районе отменены все экскурсионные поездки.

Власти призывают жителей расположенных в низинах поселений покинуть свои дома и укрыться от стихии в мечетях.

По прогнозам метеорологов, ливни продолжатся в Иордании до воскресенья.

Две недели назад в результате наводнения в королевстве погибли 21 человек, в том числе дети. В районе Мертвого моря потоками грязи смыло школьный автобус.


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