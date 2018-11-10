"Государство должно стать заслоном антисемитизму!"

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"Государство должно стать заслоном на пути антисемитизма, расизма, правого экстремизма и любых форм исключения" - с таким призывом обратилась канцлер Германии к собравшимся в пятницу в самой большой синагоге Берлина, чтобы отметить 80-летие со дня "хрустальной ночи".

Имея в виду резкий рост популистских настроений повсюду в Европе, Ангела Меркель заявила, что сегодня перед лицом "сложнейших проблем" нельзя давать "слишком простые ответы".