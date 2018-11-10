"Государство должно стать заслоном на пути антисемитизма, расизма, правого экстремизма и любых форм исключения" - с таким призывом обратилась канцлер Германии к собравшимся в пятницу в самой большой синагоге Берлина, чтобы отметить 80-летие со дня "хрустальной ночи".
"Государство должно стать заслоном антисемитизму!"
"Государство должно стать заслоном антисемитизму!"
Имея в виду резкий рост популистских настроений повсюду в Европе, Ангела Меркель заявила, что сегодня перед лицом "сложнейших проблем" нельзя давать "слишком простые ответы".
"Мы потрясены нападениями на людей, которые носят кипу, и ошеломлены тем, что случившееся в Хемнице в августе этого года было мотивировано праворадикальной идеологией, - заявила Меркель. - Подобные антисемитские преступления вызывают ужасные воспоминания о начале преследования евреев в 30-е годы. Эти события должны тревожить не только переживших Холокост, они должны взывать ко всем нам!"
Памятные мероприятия состоялись и в Бундестаге. Дань памяти событиям 9-10 ноября 1938 года, ознаменовавшим начало окончательного решения еврейского вопроса и Холокоста, отдали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и спикер парламента Вольфганг Шойбле.
На церемонии в австрийском парламенте канцлер Себастьян Курц заявил, что Австрия изменилась. Выступая перед живущими в Израиле австрийцами, которым пришлось бежать из-за Холокоста, он сказал: "В Германии, Австрии и Европе в целом не должно быть места антисемитизму. Наша историческая ответственность не заканчивается на австрийской границе, ни даже на границе европейской".
Венок к мемориалу жертвам ноябрьских погромов 80 лет назад возложил и президент Австрии Александр Ван дер Беллен.