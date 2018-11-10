В Компьенском лесу лидеры Франции и Германии открыли мемориальную доску на месте, где 100 лет назад было подписано перемирие, положившее конец Первой мировой войне. В точной копии вагона маршала Фоша Эммануэль Макрон и Ангела Меркель расписались в «золотой книге» посетителей.
То самое место, такой же вагон
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То самое место, такой же вагон
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Перемирие было подписано в 5 утра 11-го ноября, боевые действия прекратились через шесть часов. В последний день войны были убиты, ранены и пропали без вести 11 тысяч солдат по обе стороны фронта.
Маршал Фош выбрал Компьенский лес, как считается, за его изолированное расположение — чтобы избежать возможных унижений в адрес делегации германских офицеров.
В 1940 году Гитлер выбрал именно это место и тот самый вагон, чтобы объявить о капитуляции Франции, после чего оригинальный вагон сожгли. Французские реставраторы в 1950 году установили там точно такой же.