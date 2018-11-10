Каталонской полиции пришлось разнимать сепаратистов и своих коллег из национальной испанской полиции. Федеральные стражи вышли на акцию протеста с требованием повышения зарплаты — и их маршу пытались помешать каталонские активисты, припомнившие Мадриду события 1-го октября прошлого года:
Полицейские защитили полицейских
Полицейские защитили полицейских
«Они дают медали полицейским, которые притесняли каталонцев, пришедших на референдум о независимости. Они нас постоянно провоцируют на улицах Барселоны, и это терпеть невозможно, это фашизм».
Полицейские, прямо подчинённые Мадриду, утверждают, что им платят гораздо меньше, чем коллегам, которые подчиняются региональным властям, причём речь идёт не только о Каталонии:
«Мы требуем равенства между национальной и региональной полицией, которого нам не дают уже 30 лет. Во вторник мы представим инициативу, получившую 500 тысяч подписей — с требованием, чтобы служащие федеральной полиции получали такую же зарплату, как и региональные правоохранительные органы», — рассказывает лидер полицейского профсоюза.
В сентябре в Барселоне подобное уже происходило: сепаратисты пытались помешать акции протеста полицейских; тогда пострадали 14 человек.