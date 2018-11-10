Европейские либерал-демократы объявляют войну экстремистской идеологии

Борьба с укреплением экстремистской идеологии станет ключевым положением кампании «Альянса либералов и демократов за Европу» на предстоящих выборах в Европарламент. Соответствующая декларация была принята по итогам съезда организации в Мадриде.

В АЛДЕ считают, что борьба с радикализмом не должна ограничиваться законодательными запретами. «Мы должны предложить позитивную программу. Мы должны вернуть надежду на лучшее будущее для европейцев и я имею в виду именно это, когда я говорю о борьбе с климатическими изменениями, о социальной интеграции, о безопасности для наших европейских граждан», — объясняет со-основательница партии «Вперёд, Республика!» Астрид Паносян.