Шпионский скандал ссорит Россию с Австрией

В Австрии задержали экс-полковника вооруженных сил страны, его подозревают в шпионаже в пользу России, заявил канцлер Себастьян Курц.

"Ведомство военной контрразведки при помощи международного сотрудничества раскрыло случай шпионажа. Отставной офицер австрийской армии с 1990-х годов занимался шпионажем и передавал данные России. В его отношении заведено дело", — сообщил в Twitter представитель Минобороны Михаэль Бауэр.

Себстьян Курц заявил: "В наших отношениях с Россией это, конечно, означает, что если это подозрение подтвердится, то такие случаи, не важно происходят они в Нидерландах или Австрии, не улучшат отношения между Россией и Евросоюзом. Шпионаж неприемлем, и российский шпионаж в Европе неприемлем, он подлежит осуждению".

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в Россию, а также вызвала к себе представителей российского посольства для объяснений. Глава МИД Австрии планировала прибыть с визитом в Россию 2-3 декабря этого года и обсудить реализацию австрийско-российского форума общественности "Сочинский диалог".