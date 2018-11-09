Срочная новость

Срочная новость

США

Спасти спецпрокурора Мюллера?

 Комментарии
Сейчас воспроизводится:

Спасти спецпрокурора Мюллера?

Спасти спецпрокурора Мюллера?
Размер текста Aa Aa

Нависла ли угроза над расследованием "Рашагейта", которое ведет спецпрокурор Мюллер? Да, считают те, кто собрался в Нью-Йорке на Таймс-сквер. По их мнению, назначение на этот пост и.о. генпрокурора Мэтью Уитэкера, многократно отзывавшегося о необходимости свернуть деятельность Мюллера, таит в себе именно эту опасность.

Но сейчас, когда Палата представителей контролируется демократами, у Мюллера и его сотрудников есть могущественный тыл.

"Мы сообщаем, что временно исполнять обязанности генпрокурора будет Мэтью Уитэкер" - , проинформировал Трамп в Твиттере в среду.

Когда спецпрокурор Роберт Мюллер начал расследовать приписываемое России вмешательство в президентские выборы в США, Джефф Сешнс взял самоотвод. Он отвергал подозрения в неправомерных контактах с российскими официальными лицами до назначения в Минюст США.


Теперь вы можете следить за новостями Euronews на нашем канале в Telegram.