Нависла ли угроза над расследованием "Рашагейта", которое ведет спецпрокурор Мюллер? Да, считают те, кто собрался в Нью-Йорке на Таймс-сквер. По их мнению, назначение на этот пост и.о. генпрокурора Мэтью Уитэкера, многократно отзывавшегося о необходимости свернуть деятельность Мюллера, таит в себе именно эту опасность.
Спасти спецпрокурора Мюллера?
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Спасти спецпрокурора Мюллера?
Но сейчас, когда Палата представителей контролируется демократами, у Мюллера и его сотрудников есть могущественный тыл.
"Мы сообщаем, что временно исполнять обязанности генпрокурора будет Мэтью Уитэкер" - , проинформировал Трамп в Твиттере в среду.
Когда спецпрокурор Роберт Мюллер начал расследовать приписываемое России вмешательство в президентские выборы в США, Джефф Сешнс взял самоотвод. Он отвергал подозрения в неправомерных контактах с российскими официальными лицами до назначения в Минюст США.