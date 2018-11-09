В калифорнийском Саузанд-Оакс прошла акция памяти тех, кто вечером в среду в одном из городских баров стал жертвой ворвавшегося туда бывшего морпеха, открывшего стрельбу по людям. Погибли 12 человек, после чего предполагаемый преступник покончил с собой.
Стрельба в Калифорнии: в штате прошли акции памяти и солидарности
Стрельба в Калифорнии: в штате прошли акции памяти и солидарности
Правоохранители, расследующие обстоятельства происшедшего, готовы рассматривать и версию теракта. Об этом со сслылкой на интервью шерифа округа сообщает ТАСС. Шериф также заметил, что пока точных фактов, свидетельствующих в пользу этого предположения, у полиции нет.
Тем временем жители самого Саузанд-Оакс и окрестных городов стоят в очередях, чтобы сдать свою кровь раненым, как, к примеру, вот эта женщина.
Она говорит: "Мой муж - такой же полицейский, как тот, что погиб. Это все рядом с нами, рядом с домом, я тут потому, что это просто знак солидарности и скорби в отношении этой семьи".
В баре в момент стрельбы находились сотни людей, в том числе и студенты одного из расположенных неподалеку университетов Калифорнии