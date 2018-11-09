Тут, на Ораниенбургерштрассе, в самом центре Берлина расположена одна из известных синагог города. О том, что произошло во "Хрустальной ночи", организованного нацистами 80 лет назад еврейского погрома, рассказывает берлинский краевед Амос .
Годовщина "Хрустальной ночи", погрома евреев в европейских странах
Годовщина "Хрустальной ночи", погрома евреев в европейских странах
"Штурмовики вошли в здание синагоги и начали его громить, они рвали свитки Торы, они разбивали и жгли предметы иудейского религиозного культа, и то же самое происходило по всей Германии. Били стекла в витринах еврейских магазинчиков и ателье, избивали самих евреев, издевались над их семьями. И это происходило не только в Германии, но и в Австрии, и в Судетах.
Cинагога, о которой мы говорим, стала до некоторой степени исключением: тут шуцман, патрульный полицейский, встал на защиту синагоги, он выгнал штурмовиков и вызвал пожарных, чтобы затушить огонь в здании. Здание в целом не слишком тогда пострадало, и имущество в тот момент было спасено. Сейчас синагога охраняется немецким государством как исторический памятник.
Мой дедушка был берлинцем, его бар-мицва праздновалась в одной синагог города, в западной его части, ее полностью стерли с лица земли по приказу Геббельса.
"Хрустальная ночь" положила начало массированной антисемитской пропаганде и уничтожению евреев, все, что произошло 80 лет назад в столице нацистской Германии стало в том числе и трагической историей моей семьи".
Во время "Хрустальной ночи" были разрушены более тысячи синагог, семь тысяч домов, принадлежавшим евреям, 30 тысяч евреев арестованы и брошены в лагеря смерти.