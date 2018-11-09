Годовщина "Хрустальной ночи", погрома евреев в европейских странах

Тут, на Ораниенбургерштрассе, в самом центре Берлина расположена одна из известных синагог города. О том, что произошло во "Хрустальной ночи", организованного нацистами 80 лет назад еврейского погрома, рассказывает берлинский краевед Амос .

"Штурмовики вошли в здание синагоги и начали его громить, они рвали свитки Торы, они разбивали и жгли предметы иудейского религиозного культа, и то же самое происходило по всей Германии. Били стекла в витринах еврейских магазинчиков и ателье, избивали самих евреев, издевались над их семьями. И это происходило не только в Германии, но и в Австрии, и в Судетах.