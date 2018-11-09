Либералы и демократы Европы объединяются

Среди прибывших на съезд "Альянса либералов и демократов за Европу" в Мадрид было немало либеральных премьер-министров и лидеров партий, но именно спецпосланник президента Франции Макрона получила право открыть церемонию.

Две силы - либералы и демократы - сформируют коалицию для выдвижения на Европейские выборы в 2019 году для борьбы с популизмом, заявила Астрид Паносян.

"Этот альянс может помочь нам эффективнее двигаться к двум политическим целям. Во-первых, сформировать силу в Европарламенте, потому что партии, проводящие общую кампанию, просто обязаны работать вместе. Считаете ли вы, что Бэннон на секунду поверил в то, что Орбан, Сальвини и Качиньский не принадлежат к одной и той же политической группе в парламенте? Есть ли проблема для них работать вместе? Нет!", - заявила Паносян.

В Альянс могут войти представители "зеленых" и социалистов, которых не устраивает нынешнее положение дел. Также цель альянса - переманить на свою сторону избирателей крупных партий, об этом заявил Ги Верхофстадт, представляющий партию в Европарламенте.

"На протяжении десятилетий сила была монополиризирована только двумя партиями. Социалистами с одной стороны и консерваторами с другой. И я верю, что на выборах в мае 2019 года мы сможем уничтожить эту старую, порядком подуставшую политическую систему благодаря нашему союзу, друзья. Это обязательно случится!", - заявил Верхофстадт.

Но пока Альянс не определился с единым кандидатом.

"Чтобы поддержать предвыборную команду, либеральная партия снова соберется на конгрессе в Берлине в феврале следующего года. Именно там после выборов будут отобраны кандидаты на будущие руководящие должности в европейских институтах", - подытожила наш корреспондент Изабель Маркес да Силва.