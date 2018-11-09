Расизм в ПСЖ

Французский "Пари Сен-Жермен" признал, что кандидаты в академию футбольного клуба отбирались по этнической принадлежности. Скандал разгорелся после того, как французские издания сообщили, что юных футболистов делили на четыре группы: "француз", "магриб", "Вест-Индия" и "африканец". Как утверждается, африканским игрокам было сложно поступить в академию ПСЖ, поскольку в клубе не были уверены в соответствии их настоящего возраста паспортным данным.

"Мы считаем, что это предательство, и сегодня мы потрясены, - говорит генеральный менеджер клуба Жан-Клод Блан. - Внутреннее расследование продолжается и оно покажет, кто и что сделал. Уже установлено, что эта ячейка состояла из пятнадцати человек, которые по просьбе своего менеджера использовали эти критерии. Очевидно, что за внутренним расследованием последуют санкции в отношении сотрудников, которые все еще работают в клубе. Многие из причастных к этому уже покинули клуб".