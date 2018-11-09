ИГ взяла ответственность за нападение в Мельбурне

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Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за совершенное в пятницу в австралийском городе Мельбурне нападение на прохожих. Об этом сообщило агентство Рейтер. Полиция прибыла в деловой квартал города после того, как автомобиль врезался в здание торгового центра и загорелся. На прибывших стражей порядка набросился человек с ножом, выкрикивая "Аллах Акбар". В результате нападения пострадали три человека, один из которых скончался, двое были госпитализированы с ножевыми ранениями. Следователи квалифицировали произошедшее как теракт.

"Сейчас мы узнали немного больше о личности этого человека. Первоначально мы не могли его идентифицировать, но теперь у нас есть подтверждение личности нападавшего. По определенным оперативным причинам, этим делом занимается контртеррористическая команда. Они отвечают за это дело и проводят расследование".