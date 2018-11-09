«Франция далека от победы над антисемитизмом»

Во Франции число инцидентов, связанных с антисемитизмом, выросло на 69% за первые девять месяцев года — и это на фоне последовательного снижения в течение двух лет. Об этом согражданам рассказал глава правительства Эдуар Филипп, приурочивший своё сообщение к 80-летию «Хрустальной ночи» в Германии.

По словам главы кабинета, вспоминать об этом событии абсолютно необходимо, поскольку сама Франция весьма далека от победы над антисемитизмом — при том, что французская еврейская община считается крупнейшей в Европе. За последние годы в целом ряде случаев к властям обращались с просьбой об охране мест религиозных и социальных собраний.