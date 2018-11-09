Пламя в Парадайсе

В Калифорнии снова бушуют лесные пожары. Тысячи человек эвакуированы из населенных пунктов на севере штата. Огонь уже перекинулся на город Парадайс и уничтожил значительную его часть: полностью выгорели около 2 тысяч строений. По данным местной пожарной службы, есть жертвы. Однако об их точном числе пока не сообщается. Госпитализированы несколько человек, в том числе трое спасателей.