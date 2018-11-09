В Калифорнии снова бушуют лесные пожары. Тысячи человек эвакуированы из населенных пунктов на севере штата. Огонь уже перекинулся на город Парадайс и уничтожил значительную его часть: полностью выгорели около 2 тысяч строений. По данным местной пожарной службы, есть жертвы. Однако об их точном числе пока не сообщается. Госпитализированы несколько человек, в том числе трое спасателей.
Пламя в Парадайсе
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Пламя в Парадайсе
Пламя вспыхнуло в четверг утром и быстро распространилось из-за сухой погоды и сильного ветра. По данным местных СМИ, огнем охвачены более 3 тысяч гектаров леса. Справиться со стихией пытаются около 500 пожарных. В штате объявлен красный - максимальный - уровень предупреждения об опасности.
Местные жители опасаются повторения летнего сценария: вспыхнувшие в июле на территории Калифорнии лесные пожары были признаны крупнейшими в истории штата.