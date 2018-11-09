Донецк и Луганск готовятся к выборам, Киев протестует

Луганск и Донецк готовятся к выборам руководства самопровозглашённых республик. Это досрочное голосование, объявленное после убийства лидера ДНР Александра Захарченко.

Проводится оно под лозунгами «С Россией в сердце!», «Твой голос, твоя земля, твой выбор». Наиболее вероятным победителем выборов в Донецке называют Дениса Пушилина, который в ходе агитации говорил, что Донбасс и Россия — это единое целое.