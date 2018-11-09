В Бундестаге в пятницу состоялся памятный концерт, посвященный 80-летию начала еврейских погромов в нацистской Германии известных как Хрустальная ночь. На мероприятии присутствовали канцлер Ангела Меркель, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и другие политические лидеры.
Концерт в память о Хрустальной ночи
Концерт в память о Хрустальной ночи
В своей речи президент Германии призвал граждан страны к демократическому патриотизму, который должен быть "постоянным стимулом", и выступил с критикой распространяющегося в последнее время так называемого "языка ненависти".
Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии: "Иногда мне кажется, что этот поворотный момент в истории всегда будет омрачен провалом республики. Действительно, конец Веймарской республики привел к наихудшей главе немецкой истории. Но исторически это была не демократия, а враг демократии".
В память о Хрустальной ночи 9 ноября 1938 года, которая стала одним из ключевых этапов Холокоста, ежегодно отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.