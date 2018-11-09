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Великобритания

«Точно будет хуже, чем сейчас»

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«Точно будет хуже, чем сейчас»

«Точно будет хуже, чем сейчас»
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Граница двух Ирландий — едва ли не самый острый вопрос «брексита». Сейчас рубежа между двумя странами ЕС практически нет. «Жёсткая» граница разорвёт теснейшие экономические связи, которые складывались полвека.

Имон Девлин, предприниматель:

«Я бы сказал, что они будут устраивать выборочные проверки — таким образом они будут бороться с контрабандой. Ну это как настраивать свой компьютер под себя, чтобы было удобнее работать. Я вырос на этой границе. У нас объекты по обе стороны, так что мы всё об этом знаем. Англии не надо было выходить, это было неправильно. Любой бизнесмен в стране вам это скажет».

Жить на одной стороне и каждый день работать на другой — абсолютно нормально для ирландцев. Пограничный контроль для них будет равен потере работы.

Джастин Моун, предприниматель:

«Станет меньше работы. Меньше средств в местной экономике, это ударит по городу. Здесь граница, и происходящее ударит по обеим странам. Я сам с северной стороны. Много говорят о „жёсткой“ границе, а я даже не знаю, что конкретно все эти слова значат. Но я точно знаю, что мне станет труднее просто добираться до работы».

Предприниматели открыто говорят, что конкретно в этом регионе у «брексита» будут только негативные последствия:

Мартин Маквикар, предприниматель:

«Что происходит — сейчас у нас не больше понимания, чем во время референдума. А неуверенность — это плохо и для бизнеса, и для обычной жизни в приграничных районах».

Кевин Макгуайр, предприниматель:

«Если возведут настоящую границу, нашим сотрудникам придётся пересекать её четырежды в сутки — просто для того, чтобы попасть утром на работу, а вечером — домой. Это же абсурд».

Живущие по обе стороны ирландцы опасаются, что хрупкий мир между католиками и протестантами, юнионистами и республиканцами будет нарушен после возведения реальной границы.

Гас О'Горман, предприниматель:

«Трагедией окажется любое решение, которое нарушит мир и спокойствие, установленные Белфастским соглашением».

Юджин О'Горман, предприниматель:

«Чтобы сохранить контроль над происходящим, необходимо хладнокровие и рассудительность».

Финбар Дэли, предприниматель:

«„Брексит“ — это политическое решение, у которого будут экономические последствия. Мы не представляем, что произойдёт дальше, как смогут испариться 45 лет тесных связей Великобритании и ЕС. Но абсолютно ясно, что будет хуже, чем сейчас — и вот в этом вся проблема».

До «брексита» остаётся меньше пяти месяцев, а в вопросе о границе ясности так и нет.