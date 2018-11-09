Либералы в Мадриде

Местом для проведения своего съезда Альянс либералов и демократов за Европу выбрал Мадрид. Их принимает либеральная Гражданская партия Испании. Более 1 тыс. кандидатов намерены принять манифест в связи с приближением выборов в Европарламент, которые пройдут в мае 2019 года. Главная цель - борьба против популистских и экстремистских движений.

В планах представителей 60 либеральных движений со всей Европы - обсудить предложение французских единомышленников из партии "Вперед, Республика" о создании единой платформы. Альянс надеется таким образом увеличить число депутатов в Европарламенте. Сейчас их - 68.

"Французская партия прогрессивна и амбициозна. Она намерена реформировать Евросоюз. Ее идеи близки моей партии и Альянсу в целом. Я поддерживаю ее предложение. Раз у нас общие ценности, почему бы не работать вместе?", - говорит евродепутат из Нидерландов Софи ин'т Велд.

Однако полного взаимопонимания либералам пока достичь не удалось. В отличие от Европейской народной партии и Прогрессивного альянса социалистов и демократов, у них пока нет единого кандидата на пост главы Еврокомиссии.

"В интересах Альянса сделать выборный процесс более открытым. Необходимо обсудить несколько кандидатов, которые будут выступать в поддержку наших идей, работать в разных странах. Речь не о депутатских креслах, а об идеях и ведущих кандидатах, которых предстоит противопоставить христианским демократам и социалистам", - отмечает зампредседателя АЛДЕ Луис Гарикано.

Датский политик Маргрете Вестагер - одна из наиболее вероятных кандидатур. Но окончательное решение будет принято не в этот раз.

Съезд либералов завершится в субботу.