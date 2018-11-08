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Германия

"Ни тогда, ни сейчас, никогда"

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"Ни тогда, ни сейчас, никогда"

"Ни тогда, ни сейчас, никогда"
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«Ни тогда, ни сейчас, никогда» — это название арт-проекта, посвящённого Первой мировой и объединившего усилия художников и скульпторов из 31 страны-участницы войны. Организаторы отправили каждому из них деревянные кубы из дубов, которые росли в прифронтовых районах в Эльзасе и которые до сих пор сохранили следы боёв. Художникам, в числе которых оказались Гюнтер Юккер, Аниш Капур, Илья и Эмилия Кабаковы, предложили сделать из этого материала арт-объекты, посвящённые войне. Результаты представили на выставке в Бундестаге в Берлине.

Авторы проекта подчеркивают, что при всём разнообразии работ, они так или иначе приводят к одной идее: о необходимости мирного сосуществования. Главной темой выставки стали пацифизм и отказ от насилия.

Видеомонтаж • Андрей Позняков