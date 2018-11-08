«Ни тогда, ни сейчас, никогда» — это название арт-проекта, посвящённого Первой мировой и объединившего усилия художников и скульпторов из 31 страны-участницы войны. Организаторы отправили каждому из них деревянные кубы из дубов, которые росли в прифронтовых районах в Эльзасе и которые до сих пор сохранили следы боёв. Художникам, в числе которых оказались Гюнтер Юккер, Аниш Капур, Илья и Эмилия Кабаковы, предложили сделать из этого материала арт-объекты, посвящённые войне. Результаты представили на выставке в Бундестаге в Берлине.