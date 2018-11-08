Манфред Вебер: формула успеха

Манфред Вебер: "Да, моя попытка стать кандидатом оказалась успешной. На съезде партии в Хельсинки я сказал делегатам, что являюсь истинным христианским демократом. Я верю в ценности нашей партии и движения. Я хочу наводить мосты - Европа должна быть сплоченной. Еще я говорил о том, что в работе мы должны придерживаться демократических принципов. Это главный инструмент, который сможет соединить Брюссель с простыми гражданами ЕС".

В кулуарах съезда можно было услышать мнение о том, что выдвижение Вебера - победа и венгерского премьера Виктора Орбана. "Ваше отношение к нему станет более мягким, потому что он Вас поддержал?" - задал вопрос корреспондент euronews.

Манфред Вебер: "Наше целевое направление - борьба за верховенство закона, за основные принципы ЕС, было выбрано при поддержке большого числа моих коллег из Европейской народной партии. Мы за это проголосовали. Что касается отношения к фундаментальным ценностям, то оно одинаковое, как у членов партии, так и у тех, кто ими не является. И на будущее я буду требовать строго соблюдения этих принципов и законов. Мы должны найти механизм, с помощью которого мы сможем гарантировать европейцам соблюдение всеми основных принципов и ценностей ЕС".

Даррен Маккаффри, euronews:

"Кандидат от Европейской народной партии Манфред Вебер имеет реальные шансы возглавить Еврокомиссию, если блок одержит победу на выборах в Европарламент. Выдвижение Вебера в качестве кандидата называют победой Орбана. Известно, что Вебер публично не вел жесткой полемики с венгерским премьером, а тот в свою очередь ратовал за кандидатуру Вебера. Но как в дальнейшем поведет себя Вебер по отношению к Орбану, учитывая тот факт, что Европарламент поддержал введение санкционной процедуры против Венгрии в связи с нарушением Будапештом правил и ценностей ЕС".