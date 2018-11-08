Бойню в Калифорнии устроил бывший морпех

28-летний Иэн Дэвид Лонг, устроивший бойню в баре в пригороде Лос-Анджелеса, в штате Калифорния, ранее проходил службу в рядах вооруженных сил США в Афганистане. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на данные Министерства обороны США. В среду вечером Лонг, вооруженный пистолетом "Глок-21" 45-го калибра, выстрелил в охранника у входа в бар Borderline Bar and Grill, а затем открыл беспорядочный огонь. В результате нападения погибли 12 человек. Столько же получили ранения.

Стрелявший покончил с собой. Как сообщил шериф округа Вентура Джефф Дин, у Лонга были проблемы с психикой: "У нас были контакты с господином Лонгом на протяжении многих лет. Это были незначительные события, такие как дорожное происшествие. В 2015 году его избили в местном баре. В апреле этого года в дом, где он жил, был вызван полицейский наряд. С ним была проведена беседа. Лонг был разгневан и вел себя несколько странно".