Стрельба в США: рассказ очевидца

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В момент стрельбы в баре в пригороде Лон-Анджелеса, находились сотни людей. Среди них был 28-летний Тодд Страттон. Парень не пострадал. Вот, что он рассказал euronews:

"Все произошло очень быстро. Люди вокруг стали бежать... Знаете, вот это в основном и все, что я видел. Я слышал хлопки, как во время фейерверка, какой-то шум, похожий на звуки выстрелов.