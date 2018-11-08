Стали известны подробности увольнения генпрокурора Сешнса, возглавлявшего американский Минюст. Как явствует из прошения об отставке, об уходе с поста его попросил сам Трамп.
Как генепрокурор США Джефф Сешнс уходил со своего поста
Как генепрокурор США Джефф Сешнс уходил со своего поста
Сешнс написал - "По вашей просьбе передаю вам прошение об отставке. С того дня, как я был удостоен чести стать Генпрокурором, я каждый день приходил на работу, чтобы служить моей стране".
Трамп ответил в Твиттере.
"Мы назначили Мэтью Уитэкера, начальника канцелярии генпрокурора Сешнса исполняющим обязанности министра юстиции. Мы благодарим Джеффа Сешнса за работу и за службу США, и желаем ему всего наилучшего".
Отставку Сешнса прокомментировала прессе советник Дональда Трампа Келлиэнн Конвэй.
"Вы ожидаете, что отношения президента и Минюста изменятся, поскольку Сешнс ушел с поста?", - спросили ее.
"А почему вы считаете, что у президента были плохие отношения с Минюстом, как можно понять из вашего вопроса?", - возразила Келлиэнн Конвэй
"Ну он же говорил, что недоволен Сешнсом, что он злился на то, как тот вел дела, так вот, изменятся ли в этом смысле отношение президента?", - настаивал один из журналистов.
"Да не было никаких плохих отношений, работа там шла нормапьно, задачи выполнялись, проблемы решались", - завершила так диалог советник президента США.
Отставка Сешнса не стала неожиданностью. Трамп неоднократно давал понять, что после промежуточных выборов в Конгресс в его администрации произойдут изменения, фамилия генпрокурора называлась одной из первых в списке возможных кандидатов на выход.
Президент США публично выражал недовольство действиями как самогог Сешнса, так и возглавляемым им ведомством, в первую очередь это касалось назначения для расследования "Рашагейта" спецпрокурора Мюллера, от которого Сешнс самоотвелся, перепоручив это действие своему заместителю Роду Розенстайну.