Как генепрокурор США Джефф Сешнс уходил со своего поста

Стали известны подробности увольнения генпрокурора Сешнса, возглавлявшего американский Минюст. Как явствует из прошения об отставке, об уходе с поста его попросил сам Трамп.

Сешнс написал - "По вашей просьбе передаю вам прошение об отставке. С того дня, как я был удостоен чести стать Генпрокурором, я каждый день приходил на работу, чтобы служить моей стране".