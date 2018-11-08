Голландец хочет сменить возраст, чтобы знакомиться в "Тиндере"

Голландец Эмиль Рательбанд решил официально скинуть 20 лет, чтобы увеличить свои шансы знакомиться с женщинами в "Тиндере".
69-летний мужчина чувствует себя на 49 и считает, что если государство позволяет менять имя или пол, то оно должно разрешить менять возраст. Для него это единственно верный способ не обманывать женщин в приложении для знакомств.
Он даже подал в суд на местную администрацию, которая отказалась удовлетворить его требования.
"Я пытаюсь взять ипотеку - это невозможно. Я хочу обновить свои права - это сложно. Если я указываю свой возраст в "Тиндере", женщины говорят, что я слишком старый", - признается он Euronews.
"Я чувствую себя моложе своих лет, - добавил он. - Как и множество других людей".
Рательбанд заявляет, что даже врач сказал, что его тело - тело мужчины на 20 лет младше.
Голландец считает, что людям необходимо дать больше свободы при принятии решений, например о том, когда выходить на пенсию или прекращать водить автомобиль.