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Франция

В Марселе на месте обрушения домов приостановлена поисковая операция

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В Марселе на месте обрушения домов приостановлена поисковая операция

В Марселе на месте обрушения домов приостановлена поисковая операция
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В Марселе на месте обрушившихся жилых зданий на сутки прекращена поисковая операция. Чтобы свести к минимуму угрозу обрушения уже соседних домов, находящихся примерно в состоянии такой же ветхости, решено их снести. В одном из зданий, расположенных на улице Обань, в момент драмы проживали люди. К настоящему моменту спасателями были найдены тела шести жильцов дома, все они арендовали в нем квартиры.

Марсель держит печальную пальму первенства среди европейских городов по количеству ветхого жилья, согласно официальным цифрам, домов, непригодных для обитания, насчитывается более 40 тысяч.

Марсель относится к беднейшим городам Франции, в одном из его округов свыше половины населения находятся за чертой нищеты, их доход составляет менее 700 евро в месяц.

Оба обрушившихся здания находились в частной собственности, сегодня следствие намерено установить, имеются ли в случившемся преступные намерения.

Главный прокурор Ксавье Тарабё заявил следующее: "Состояние одного из домов до катастрофы было таким, что утром в день драмы, квартиросъемщик, живший на третьем этаже, был не в состоянии отпереть входную дверь в жилье из-за перекошенных и прогнивших дверных косяков".

Жители квартала Ноай, расположенного в самом центре столицы Прованса говорят, что многократно обращались в местные муниципалитеты и в мэрию города с просьбой отремонтировать ветхие здания, но внятных ответов от властей они так и не получили.