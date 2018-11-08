В Марселе на месте обрушившихся жилых зданий на сутки прекращена поисковая операция. Чтобы свести к минимуму угрозу обрушения уже соседних домов, находящихся примерно в состоянии такой же ветхости, решено их снести. В одном из зданий, расположенных на улице Обань, в момент драмы проживали люди. К настоящему моменту спасателями были найдены тела шести жильцов дома, все они арендовали в нем квартиры.
В Марселе на месте обрушения домов приостановлена поисковая операция
В Марселе на месте обрушения домов приостановлена поисковая операция
Марсель держит печальную пальму первенства среди европейских городов по количеству ветхого жилья, согласно официальным цифрам, домов, непригодных для обитания, насчитывается более 40 тысяч.
Марсель относится к беднейшим городам Франции, в одном из его округов свыше половины населения находятся за чертой нищеты, их доход составляет менее 700 евро в месяц.
Оба обрушившихся здания находились в частной собственности, сегодня следствие намерено установить, имеются ли в случившемся преступные намерения.
Главный прокурор Ксавье Тарабё заявил следующее: "Состояние одного из домов до катастрофы было таким, что утром в день драмы, квартиросъемщик, живший на третьем этаже, был не в состоянии отпереть входную дверь в жилье из-за перекошенных и прогнивших дверных косяков".
Жители квартала Ноай, расположенного в самом центре столицы Прованса говорят, что многократно обращались в местные муниципалитеты и в мэрию города с просьбой отремонтировать ветхие здания, но внятных ответов от властей они так и не получили.