Срочная новость

Срочная новость

Германия

Манфред Вебер начинает предвыборную кампанию

 Комментарии
Сейчас воспроизводится:

Манфред Вебер начинает предвыборную кампанию

Манфред Вебер начинает предвыборную кампанию
Размер текста Aa Aa

Оскороносный момент для восходящей звезды европейской политики. Манфред Вебер стал единым кандидатом от Европейской народной партии на пост главы Еврокомиссии, без труда обойдя своего соперника - бывшего премьер-министра Финляндии Александра Стубба.

Кандидатура баварского политика была поддержана "тяжеловесами" правых, среди которых канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В своей победной речи Вебер подчеркнул нацеленность на единство.

"Выборная кампания начинается прямо здесь и сейчас в Хельсинки. Мы идем в правильном направлении. Нам есть, что предложить людям. Мы создали стабильную Европу, которая на данный момент очень сильна под руководством Жана-Клода Юнкера, Дональда Туска и Антонио Таяни. Дорогие коллеги, мы строим мосты. Мы думаем построить один из них между народом и Евросоюзом. Вы хотите видеть демократическую Европу, а мы хотим видеть ее амбициозной. И это наш вектор европейской политики. Именно поэтому в финале я хочу сказать - давайте не расплескаем энергию. Давайте вернемся на места и расскажем нашим согражданам, что у нас есть отличная идея для нашего будущего на этом континенте", - заявил Вебер.

Впереди для Вебера долгий путь и тернистый путь в главы Евросоюза. Прежде всего ему придется столкнуться с оппозиционными силами в Европе. Будущему главе Еврокомиссии, кто бы им не стал в мае 2019 года, придется искать решение острых проблем, таких как миграция и рост популизма. А также его ожидают переговоры ЕС с Великобританией по поводу торговых отношений после "брексита"