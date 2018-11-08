Польша и США подписали долгосрочное соглашение о поставках американского сжиженного газа. В Варшаве рассматривают это как альтернативу российским энергоносителям.
Американский газ вместо российского
Американский газ вместо российского
В Польской нефтяной и газовой компании уверяют, что топливо из США значительно дешевле. Президент Польши Анджей Дуда в ходе церемонии говорил о политическом значении этого соглашения:
«Сегодня Польша размещает на своей территории американские военные подразделения, но я рад, что наше сотрудничество развивается ещё и в сфере энергетической безопасности».
В рамках соглашения Польская нефтяная и газовая компания должна получить от американской Cheniere почти 2 миллиарда кубометров газа за 24 года. Это пятая часть от ежегодных поставок из России, предусмотренных долгосрочным контрактом с «Газпромом». Министр энергетики США Рик Перри говорил о соглашении с Варшавой как о примере для остальных:
«Это сигнал для стран Европы, как именно можно развивать своё будущее в энергетической сфере, как разнообразить поставки. Это великий день для Европы».
Ранее представители правительства Польши неоднократно заявляли о желании найти замену поставкам российского газа до 2022 г., когда истекает срок контракта с «Газпромом». Премьер Матеуш Моравецкий говорил, что Варшава призывает партнёров по ЕС остановить проект строительства газопровода «Северный поток-2» ради безопасности Европы.