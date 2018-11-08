Лондон: песни военных лет поднимают дух и вселяют надежду

Женский хоровой коллектив The D-Day Darlings, исполняющий песни военных лет, принял участие в открытии мемориальной доски на вокзале Сент-Панкрас в Лондоне, в память о погибших в Первой и Второй мировых войнах работниках этой железнодорожной станции. The D-Day Darlings был основан в 2008 году Кэти Эшби. Участницы группы надеются, что песни в их исполнении смогут поднять дух современной молодежи, вселить в людей, переживающих трудные времена, уверенность и надежду. Исполнительницы, одетые в форму Женских королевских военно-воздушных сил Великобритании, исполняют в том числе песни британской певицы Веры Линн, популярной в годы Второй мировой войны.