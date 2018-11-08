Ла-Манш разгневался на рыбаков
Четырех рыбаков спасли в проливе Ла-Манш. Как сообщает береговая охрана, их лодка перевернулись из-за поднявшегося шторма. Двое были спасены в море при помощи вертолета, а еще двоих доставили на берег с перевернутого судна. Все спасенные были осмотрены врачами, их жизни ничего не угрожает.
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