В Национальной баскетбольной ассоциации центровой «Майами Хит» Хассан Уайтсайд на домашней площадке смял оборонительные порядки Сан-Антонио и не дал разбежаться опасной линии атаки «Шпор». 29-летний Уайтсайд записал на свой счет 29 очков, 20 подборов и рекордные в этом сезоне 9 блок-шотов.
НБА: "Майами" сломили "Шпоры"
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НБА: "Майами" сломили "Шпоры"
Во многом его усилиями хозяева площадки совершили рывок 15:0 в первые минуты и больше не упускали преимущество до конца матча. 20 очков у «Майами» набрал также Уэйн Эллингтон, 16 — Джастис Уинслоу.
Итоговый счет — 95:88. «Майами» обыграл «Сан-Антонио» впервые за 4 года. Для «Хит» это пятая победа в сезоне, а для «Сан-Антонио» — четвертое поражение.