Ультраправые в Европе: когда "история ничему не учит"

Ультраправые политические движения находятся на подъёме во многих странах Европы Яркий тому пример - партия "АдГ", которая в настоящее время заседает в парламентах 16 регионов Германии. О подобных тенденциях и изменениях в европейском обществе мы поговорили с директором Института межэтнических отношений Лиз Фекете.

"Они весьма умело оперируют свободой слова и выходят за её рамки с целью продвинуть явно ксенофобскую, расистскую повестку дня. Ультраправым партиям это прекрасно удаётся. Взгляните на "Альтернативу для Германии". В стране есть запретные темы, откровенно расистские, например, отрицание Холокоста. Но АдГ постоянно их продвигает, опираясь на идею национализма, при этом внушая немецкому народу, что он - жертва политкорректности и органичений свободы слова".

"Они делают это вполне осознанно. Таким образом, мы оказываемся в ситуации, когда слова и действия, которые были вне закона с точки зрения разжигания межнациональной розни, сначала допускаются, а затем становятся нормой, - уверяет наша собеседница. - Все мы, и тем более средства массовой информации, должны, наконец, пробудиться и задать себе ряд вопросов. Стоит ли мириться с тем, что некто выходит за рамки? Не наивны ли мы в своих суждениях и представлениях об ультраправых? Не содействуем ли мы усилению их позиций?"

Германия признаёт ошибки прошлого, храня память о жертвах нацизма. Но всем известный лозунг-обещание "Никогда больше!" - слышен ли он всё так же громко и отчётливо в наше время?