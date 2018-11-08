Ведущие немецкие автопроизводители обязались дополнительно потратить до 3 тысяч евро на каждый автомобиль с дизельным двигателем, чтобы сократить вредные выбросы в атмосферу. Соответствующее соглашение было достигнуто на переговорах представителей компаний с министром транспорта Германии Андреасом Шойером. Речь идет о переоснащении старых дизельных машин или таких же денежных премиях покупателям, меняющим старые автомобили на новые.
Новые барьеры для дизеля
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Новые барьеры для дизеля
По словам министра, цель данной меры заключается в том, чтобы стимулировать покупку новых, экологически более чистых машин, которые не будут затронуты запретами на движение в крупных городах Германии.
В четверг административный суд предписал городским властям Кельна и Бонна ввести ограничения на движение автомобилей с дизельными двигателями старого образца. Они должны вступить в силу не позднее 1 апреля будущего года. Частичный запрет на "дизели" уже действует в Гамбурге, с 1 января он вступит в силу в Штутгарте, а с середины следующего года - в Берлине.