Новые барьеры для дизеля

Ведущие немецкие автопроизводители обязались дополнительно потратить до 3 тысяч евро на каждый автомобиль с дизельным двигателем, чтобы сократить вредные выбросы в атмосферу. Соответствующее соглашение было достигнуто на переговорах представителей компаний с министром транспорта Германии Андреасом Шойером. Речь идет о переоснащении старых дизельных машин или таких же денежных премиях покупателям, меняющим старые автомобили на новые.