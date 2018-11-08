В порту итальянской Генуи изъяли 270 кг героина — это самая большая партия за последние 20 лет. Наркотическое вещество было спрятано в контейнере, который прибыл из Ирана. Корабль заходил также в порты Гамбурга и Валенсии.
В порту Генуи изъяли 270 кг героина
В порту Генуи изъяли 270 кг героина
Спецоперация, включая контролируемую доставку обнаруженного героина, проходила с 17 октября по 2 ноября, в ней принимали участие правоохранители из Швейцарии, Франции, Бельгии и Нидерландов. Грузовая фура из Генуи прибыла в Нидерланды на территорию заброшенного склада. На месте были задержаны двое выходцев из Турции. Расследование продолжается.
Для осуществления контролируемой доставки Итальянская полиция впервые воспользовалась Европейским следственным ордером, который был утвержден в мае прошлого года. Эта директива призвана упростить работу судебных и следственных органов и ускорить проведение расследований.