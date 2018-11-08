Одно из самых кровопролитных сражений Первой мировой войны не даром получило название "Верденская мясорубка". Спустя 100 лет в окрестностях Вердена до сих пор находят останки неизвестных солдат. В минувшем марте в ходе дорожных работ вблизи Форта Дуомон в департаменте Мёз был обнаружен скелет мужчины.
Идентификация жертв "Верденской мясорубки"
Идентификация жертв "Верденской мясорубки"
По оценкам экспертов, в этой земле лежат тела около 80 000 французских и немецких неопознанных солдат. Официально поиск погибших был остановлен еще в 1935 году.
Судебно-медицинский эксперт Брюно Фремон говорит: "Мы пытаемся найти возможность официально идентифицировать этого человека. Благодаря данным эксгумации и экспертизы мы точно знаем, что на нем были вот эти ботинки французской армии. Это всего лишь ключ к разгадке. Это, конечно, не стопроцентное доказательство, ботинки мог надеть и солдат немецкий армии".
По словам Брюно Фремона, он хочет "вернуть душу телам, украденным войной". Специалистом не удалось найти солдатский медальон. Можно ли в в таких случаях воспользоваться данными анализы ДНК?
Брюно Фремон объясняет: "Проблема с анализом ДНК заключается в том, что результаты пришлось бы сравнить не только с базами данных по всей Франции, так как в Вердене сражались солдаты со всех районов страны, но и проверять данные по войскам из Северной Африки, а также Германии. Солдат, погибший в этом регионе, может быть любой национальности".
Через несколько недель этот безымянный солдат будет похоронен в некрополе Дуомонского оссуария, где покоятся останки 130 тысяч неизвестных воинов.