Асия Биби вышла из тюрьмы

В Пакистане освобождена Асия Биби, христианка, с которой были сняты все обвинения в богохульстве и отменен Верховным судом страны смертный приговор за богохульство. Асия содержалась в тюрьме в провинции Пенждаб.

Как только об оправдании женщины стало известно, в ее адрес и в адрес ее семьи стали поступать угрозы от исламистов, попытавшиеся устроить беспорядки в ряде городов Пакистана. Сообщалось, что адвокат Асии запросил для нее убежище в Нидерландах. Были сообщения и о том, что ее муж Асик Маших обращался с ходатайством об убежище к властям США, Великобритании и Канады.