Ретрспектива работ Энди Уорхола впервые с 1989 г. открывается в Нью-Йорке, городе, в котором самый известный художник поп-арта обрёл мировую славу.
Ретроспектива работ Уорхола в Нью-Йорке
Ретроспектива работ Уорхола в Нью-Йорке
Выставку организовала Донна де Сальво, лично знавшая Уорхола, и которая хотела показать одного из самых новаторских художников XX в. в его развитии.
"На выставке зрители могут познакомиться с ранними работами Уорхола, которые он создал, когда он работал иллюстратором в нью-йоркской индустрии моды. А затем с его работами эпохи поп-арта, более ревоюционными, которые изменили парадигму искусства живописи. И, наконец, с работами, которые он создал уже после 1960-х гг., и которые нередко считаются критиками менее важными и интересными", – рассказывает Донна де Сальво.
По мнению Донны де Сальво, Уорхол, ушедший из жизни в 1987 г., опередил своё время, и поэтому по-прежнему актуален.
Выставка "Энди Уорхол от А до Б и обратно" продлится в Музее американского искусства Уитни до 31 марта.