Кандидат-республиканец Деннис Хоф одержал необычную победу на выборах по избирательному округу 36 в штате Невада.
На выборах в Неваде победил мёртвый владелец борделя
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На выборах в Неваде победил мёртвый владелец борделя
Хоф скончался более 3 недель назад, 16 октября в своем собственном борделе Bunny Ranch, расположенном в городке Кристал, после вечеринки в честь его 72-летия.
Деннис Хоф был зарегистрирован на этих выборах кандидатом от партии республиканцев. По процедурным соображениям его имя не смогли удалить из избирательных бюллетеней, и он победил, оказавшись популярнее соперницы-демократки даже несмотря на свою недавнюю кончину.
Соперница Хофа Леся Романов опубликовала соболезнование в интернете: «Наши мысли и молитвы с друзьями и членами семьи Денниса Хофа в это тяжёлое время».