Web Summit: за гендерное равенство

Хай-тек, IT, искусственный интеллект, передовые технологии женщинам не чужды. В Лиссабоне стартовал ежегодный Веб-саммит, на котором собрались инженеры и программисты, инвесторы и предприниматели со всего мира.

Потому одна из 17 целей ООН в области устойчивого развития - достижение гендерного равенства и расширение возможностей женщин в этой отрасли.

В Лиссабоне проходит ежегодный Веб-саммит, на котором собрались инженеры и программисты, инвесторы и предприниматели со всего мира. Участницы форума признают: гендерный разрыв в мире технологий велик, и успехи женщин пока считаются проявлением героизма.

Мишель Пелузо, старший директор по маркетингу IBM:

"Женщины, работающие в сфере технологий, – настоящие героини. Зачастую они не многочисленны в той или иной компании. Но мы видим то, как эти выдающиеся женщины разрабатывают продукты нового поколения, как они создают новые предприятия, которые определяют наше будущее. Мы наблюдаем за тем, как они работают над искусственным интеллектом, который изменит функционирование нашего мира. Для меня это настоящий героизм".

Всего лишь 37% рабочих мест в технологическом секторе заняты женщинами. Среди управленцев их не более 15%. Но двигаясь на пути к гендерному паритету представительницам прекрасного пола нужно быть на голову сильнее мужчин, утверждают участницы саммита.

Елена Вьетцоло, предпринимательница из Италии:

"Мы должны трудиться гораздо больше (и будучи обычным работниками, и в качестве менеджеров), чем мужчины, поскольку они сами всегда воспринимают нас иначе".

Инеке Шфферс, разработчица Girl Code

"Я думаю, начинать нужно с детского сада, учить программированию с раннего возраста. Даже если вы собираетесь стать врачом, о компьютерах важно занать. Таким образом, вы поднимаете свой собственный уровень развития. К тому же, маленькие девочки будут знать, что они способны делать нечто подобное".

Дети – вовсе не помеха карьерному росту, а отличная мотивация к работе, утверждает предпринимательница, разработчица и молодая мама Андрея Мартинс, приехавашая на конференцию с маленьким ребёнком.

Андрея Мартинс, разработчица, Sétima:

"Мой ребенок – это стимул. Он побуждает меня работать активнее, строить карьеру, улучшать собственную жизнь. Это очень серьёзная мотивация к работе".

Впервые в нынешнем году на Веб-саммите исключительно женщинам будут вручаться премии в 13 категориях за достижения в сфере технологий.