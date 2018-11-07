"По итогам прошедших в США промежуточных выборов, президент Дональд Трамп оказался в позиции проигравшего. Впервые американский лидер столкнется с реальной политической оппозицией. До сих пор его лишь раздражала критика в средствах массовой информации, которые он неоднократно называл врагами народа. Теперь же у Трампа появится настроенная против него Палата представителей с энергичными демократами, полными решимости сделать нелегкими оставшиеся Трампу годы на президентском посту. И этот момент нельзя недооценивать.
Аналитик: Трампу придется идти на компромисс
Аналитик: Трампу придется идти на компромисс
На Капитолийском холме можно ожидать усиления споров, в том числе по поводу приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США, инициирования расследования финансовой деятельности Трампа. Демократы даже могут потребовать налоговые декларации Трампа, которые он до сегодняшнего дня отказывался обнародовать. У демократов будет возможность блокировать или приостанавливать некоторые инициативы Трампа, предложенные им в течение его президентства, например, по строительству стены на границе США и Мексики. Таким образом, Дональду Трампу, впрочем как и многим его предшественникам, придется научиться управлять разделенным правительством и идти на компромисс".