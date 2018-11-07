Аналитик: Трампу придется идти на компромисс

"По итогам прошедших в США промежуточных выборов, президент Дональд Трамп оказался в позиции проигравшего. Впервые американский лидер столкнется с реальной политической оппозицией. До сих пор его лишь раздражала критика в средствах массовой информации, которые он неоднократно называл врагами народа. Теперь же у Трампа появится настроенная против него Палата представителей с энергичными демократами, полными решимости сделать нелегкими оставшиеся Трампу годы на президентском посту. И этот момент нельзя недооценивать.