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Ирландия

RyanAir: новое громкое увольнение

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RyanAir: новое громкое увольнение

RyanAir: новое громкое увольнение
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Ryanair объявила об увольнении шести человек - все они члены экипажа одного из лайнеров, изображенные на фото спавшими на полу в одном из офисов бюджетной авиакомпании. Ryanair утверждает, что это фото - постановочное, и что его публикация нанесла ущерб деловой репутации авиаперевозчика. Фото должно было служить иллюстрацией условий труда персонала Ryanair, которые приводили несколько раз за последние месяцы к забастовкам в ряде европейских стран.

Сообщалось, что устроившийся на ночлег экипаж просил разместить их в отеле за счет работодателя, но Ryanair делать это отказалась. Перевозчик сообщил, что этим сотрудникам была предоставлена возможность провести ночь в вип-ложе аэропорта.