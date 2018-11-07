RyanAir: новое громкое увольнение

Ryanair объявила об увольнении шести человек - все они члены экипажа одного из лайнеров, изображенные на фото спавшими на полу в одном из офисов бюджетной авиакомпании. Ryanair утверждает, что это фото - постановочное, и что его публикация нанесла ущерб деловой репутации авиаперевозчика. Фото должно было служить иллюстрацией условий труда персонала Ryanair, которые приводили несколько раз за последние месяцы к забастовкам в ряде европейских стран.