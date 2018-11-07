Украина будет сажать россиян за поездки в Крым

Украинский президент Петр Порошенко подписал законопроект о введении уголовного наказания для россиян за "незаконное пересечение государственной границы Украины".
Верховная рада Украины сообщила, что Порошенко подписал указ, принятый украинским парламентом еще 18 октября, в среду.
Несмотря на то, что украинская пограничная служба контролирует наземную границу Крыма, большинство путешественников предпочитают лететь на полуостров из России, где такие рейсы считаются внутренними.
Украина воспринимает эти перелеты, как незаконное пересечение границы. Теперь они будут караться лишением свободы на срок до трех лет.
При повторной поездке в Крым в обход украинских пограничных постов, срок лишения свободы может быть увеличен до пяти лет.
После аннексии Крыма в 2014 году, которую Россия называет легитимным присоединением по результатам референдума, Киев считает полуостров "временно оккупированной территорией".