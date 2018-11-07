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Монако

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Рыболовлеву предъявлено обвинение в коррупции

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Рыболовлеву предъявлено обвинение в коррупции

Рыболовлеву предъявлено обвинение в коррупции
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Российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, владельцу ФК "Монако", юстицией княжества предъявлено обвинение в коррупции, он выпущен на свободу под юридическим контролем. Об этом сообщило в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на юридические круги Монако.

Россиянин был задержан властями во вторник. Причиной послужило расследование коррупционного дела, начатого год назад прокуратурой княжества. Об этом сообщила газета "Монд".

Вместе с Рыболовлевым под стражей оказались бывшие чиновники судебного аппарата Монако, в том числе высокопоставленные, пишет местная пресса.