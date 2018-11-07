Двоевластие в Конгрессе США

В Конгрессе США устанавливается двоевластие. По итогам промежуточных выборов Республиканская партия Дональда Трампа уступила демократам контроль над Палатой представителей. Однако в Сенате республиканцы все же сохранили большинство.

Мы увидели, что кандидаты, которых я поддерживал, имели невероятный успех. Сейчас у нас более простая задача, поскольку демократы нам представят их план по развитию инфраструктуры, план по здравоохранению, планы по другим вопросам, по которым мы сможем вести переговоры. Таким образом, мы сможем посмотреть на них, они смогут посмотреть на нас, мы сможем всё обсудить, с политической точки зрения для меня это хорошо. Я вижу, что политически для меня это очень хорошо, потому что я лучше них в той игре, в которую мы играем.

По мнению экспертов, результат выборов был в целом ожидаемым. Ни одной из противоборствующих сторон не удалось одержать полную победу.

Это означает, что острое межпартийное противостояние в США будут сохраняться как минимум до следующих президентских выборов.

Марк Антон, представитель компании по оказанию информационных услуг:

"Такое часто случается в Соединенных Штатах на промежуточных выборах, когда партия президента теряет контроль над Палатой представителей. Еще необычно то, что люди уже начинают говорить о президентских выборах, которые должны пройти в 2020 году".

Мария Джобин-Лидс, политическая активистка:

"Результаты ряда исследований показывают: как только в выборных органах оказываются более 20% женщин, в политике появляются изменения, поэтому я ожидаю проведения политики благоприятной для женщин и мигрантов".

Взяв под контроль Палату представителей, демократы смогут блокировать законодательные инициативы Трампа и оказывать давление на Белый дом через различные комитеты Конгресса.