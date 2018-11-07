Президент США Дональд Трамп отправил в отставку министра юстиции, генерального прокурора Соединенных Штатов, Джеффа Сешнса.
Трамп уволил генпрокурора
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Трамп уволил генпрокурора
В своём тветтере Трам сообщил, что исполняющим обязанности главы ведомства назначен Мэтью Уитэкер, глава аппарата генпрокурора Сешнса в министерстве юстиции.
В последние несколько месяцев Трамп неоднократно критиковал экс-генпрокурора.
Ранее на пресс-конференции, посвященной промежуточным выборам в Конгресс США, американский лидер сообщил, что рассматривает варианты кадровых перестановок в администрации.